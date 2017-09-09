وأكد سمير عثمان خلال تواجده بقناة سي بي سي اكسترا أنه كان من الأفضل أن ينهي نور الدين المباراة، معلقا “أنا لو مكانه كنت اعتزلت لأن واقعه ضرب أي حكم هتأثر على مسيرته”.

بينما صرح نور الدين “”كان بإمكاني أن أصدر قرار بإلغاء المباراة،و لكن تحملت على نفسي من أجل آمن وأستقرار البلاد”.