اعترف الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان أنه ظلم فريق الداخلية منذ عامين.
سمير عثمان: اكتشتفت أن ركلة الجزاء كانت من خارج المنطقة
وصرح عثمان خلال تواجده بقناة سي بي سي اكسترا بأنه أخطأ في حق فريق الداخلين منذ موسمين أمام المصري البورسعيدي.
وأكد الحكم السابق “احتسبت ركلة جزاء لصالح المصري كنت أرى أنها كانت صحيحة”، مضيفا “بعد انتهاء المباراة ومشاهدة إعادة اللقطة اكتشتفت أنها كانت من خارج المنطقة وليست داخلها”.
الجكم الدولي يعلق على ضرب نور الدين
كما علق الحكم الدولي السابق على واقعة الحكم ابراهيم نور الدين، خلال مباراة الترجي التونسي و الفيصلي الأردني، والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بلقب البطولة العربية.
وأكد سمير عثمان خلال تواجده بقناة سي بي سي اكسترا أنه كان من الأفضل أن ينهي نور الدين المباراة، معلقا “أنا لو مكانه كنت اعتزلت لأن واقعه ضرب أي حكم هتأثر على مسيرته”.
بينما صرح نور الدين “”كان بإمكاني أن أصدر قرار بإلغاء المباراة،و لكن تحملت على نفسي من أجل آمن وأستقرار البلاد”.