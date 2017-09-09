سمير عثمان يعلق على ضرب نور الدين: لو مكانه كنت اعتزلت

وأكد سمير عثمان خلال تواجده بقناة سي بي سي اكسترا أنه كان من الأفضل أن ينهي نور الدين المباراة، معلقا “أنا لو مكانه كنت اعتزلت لأن واقعه ضرب أي حكم هتأثر على مسيرته”.

يذكر أن نور الدين صرح خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون سبورت”، عقب اللقاء قائلا “لاعب الفيصلي لم يكن مصاب على الإطلاق، وبدليل عندما أحرز الهدف الثالث للترجي نهض وذهب مع زملائه للأعتداء علي”

وأضاف الحكم الدولي، “كان بإمكاني أن أصدر قرار بإلغاء المباراة، هذا حقي وما ينص عليه القانون، و لكن تحملت على نفسي من أجل آمن وأستقرار البلاد”.

وشهدت المباراة اعتراض لاعبو الفيصلي الأردني، على إبراهيم نور الدين، حكم المباراة، بسبب احتسابه الهدف الثالث للترجي التونسي ، والذي أثار أزمة كون