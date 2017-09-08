محمود طاهر يدرس التراجع عن خوض انتخابات الأهلي.. والسر!

محمود طاهر يفكر المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، الاعتذار عن عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة. محمود طاهر يدرس الاعتذار عن انتخابات الأهلي ويعاني محمود طاهر من الضغوط النفسية والعصبية التى تعرض لها خلال الفترة الأخيرة وجحدت مجهوداته مع القلعة الحمراء رغم أنه طور قطاعات النادى سواء الإنشائية أو الرياضية. جاءت فكرة عدم خوض انتخابات الأهلي عقب الصدمة التى تلقاها المجلس فى اعقاب قرار اللجنة الأولمبية باعتماد اللائحة الاسترشادية كنظام أساسى للنادى، على الرغم من التأكيدات التى تلقاها رئيس النادى من جانب العديد من المستشارين بصحة موقف مجلس الإدارة والاجراءات التى اتخذها لعقد جمعيته العمومية على يومين وفى مقرين مختلفين.

ووجد محمود طاهر نفسه في موقف حرج أمام أعضاء الجمعية العمومية إلى جانب عدم الدعم الكافى من أعضاء مجلس الإدارة وبحث البعض منهم عن مصالحه فقط مع انتقاده الكثير في وسائل الإعلام.

وتسببت نصيحة الأطباء في تفكير محمود طاهر فى عدم خوض انتخابات مجلس الإدارة، حيث طالبوه بضرورة الابتعاد عن الضغوط النفسية والعصبية حرصًا على صحته.