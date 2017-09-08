تخيل.. محمد صلاح ليس أسرع لاعب في ليفربول.. 3 يسبقونه

رغم أن كثيرين يظنون أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بسرعته الشديدة هو الأسرع في صفوف الريدز فإن إحصائية جديدة جردته من هذا الظن.

محمد صلاح رابع أسرع لاعبي ليفربول

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب أسرع اللاعبين في فريق ليفربول الإنجليزي هذا الموسم.

وعاد محمد صلاح للدوري الإنجليزي مرة أخرى عبر بوابة ليفربول بعد فترة غير جيدة قضاها مع تشيلسي عام 2014.

شبكة OPTA المتخصصة في إحصائيات كرة القدم ذكر ت في تقرير لها أن محمد صلاح هو رابع أسرع اللاعبين في ليفربول وليس الأول كما يظن عشاقه من الجماهير.

وظهرت سرعة محمد صلاح الحقيقية في هدفه أمام أرسنال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي والذي قطع فيه مشوارًا من أمام منطقة جزائه إلى منطقة جزاء المدفعجية.

وذكرت الشبكة أن سرعة صلاح في الهدف وصلت إلى 33.11 كم/الساعة وهو في المركز الرابع، بعد البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي وصل لسرعة 32.91 كم/الساعة ثم في المركز الثاني المدافع الشاب جو جوميز الذي وصل لسرعة 33.93 كم/الساعة.

ويتصدر السنغالي ساديو ماني قائمة أسرع لاعبي ليفربول هذا الموسم بسرعة 34.84 كم/الساعة.

وأحرز محمد صلاح حتى الآن هدفين مع ليفربول في 3 مباريات في الدوري الإنجليزي وحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر أغسطس بينما حصد ماني جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للشهر ذاته.

ويصطدم ليفربول غدًا بمانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الرابعة من البريميير ليج.

محمد صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

ورصدت شركة “أوبتا” قائمة بأسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ولم يتواجد بها محمد صلاح وجاءت كالتالي:

1- كايل ووكر “مانشستر سيتي” 35.16 كم في الساعة.

2- كيكو فيرمينيا “واتفورد” 35.12 كم في الساعة.

3- لوران كوتسيلني “أرسنال” 35.11 كم في الساعة.

4- ساديو ماني “ليفربول” 34.84 كم في الساعة.

5- ريان فريزر “بورنموث” 34.79 كم في الساعة.

6- جوشوا كينج “بورنموث” 34.70 كم في الساعة.

7- بول بوجبا “مانشستر يونايتد” 34.68 كم في الساعة.

8- جيمي فاردي “ليستر سيتي” 34.65 كم في الساعة.

9- دومينيك ليوين “إيفرتون” 34.62 كم في الساعة.

10- نجولو كانتي “تشيلسي” 34.56 كم في الساعة.

10- روميلو لوكاكو “مانشستر يونايتد” 34.56 كم في الساعة.

10- سالمون روندون “وست بروميتش” 34.56 كم في الساعة.