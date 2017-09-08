هل يقطع المنتخب الإنترنت عن اللاعبين.. نبيه يُجيب

أكد أسامة نبيه، المدرب المساعد للمنتخب الوطني الأول، أن وسائل التواصل الإجتماعي مثل تويتر و فيس بوك ، لها دور كبير في تحفيز اللاعبين قبل المباريات الهامة.

وأضاف نبيه خلال تصريحاته لقناة ام بي سي مصر، ” إن مواقع التواصل الإجتماعي تنقل ردود أفعال الشارع المصري للاعبين فوراً، فكيف أقطعها عليهم”.

وتابع، ” إذا قطعنا وسائل التواصل الإجتماعي عن اللاعبين، لم يصل لهم حالة الشارع المصري والرغبة في الفوز، لاسيما في هذه الأوقات ونحن مقبلين على مواجهتين في غاية الأهمية، من أجل تحقيق الحلم والصعود إلي كأس العالم 2018 بروسيا”.

اللاعبون يستمدون حماسهم من السوشيال ميديا

وأوضح، ” اللاعبون يستمدون حماسهم بردود أفعال الشارع المصري من على مواقع التواصل الإجتماعي، فلذلك لم نتخذ هذا القرار”.

ونجح المنتخب الوطني في الفوز على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويستعد المنتخب لمواجهة الكونغو يوم 6 أكتوبر المقبل ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.