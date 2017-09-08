كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن كواليس خطيرة في أزمة تحدي الجبلاية لنادي الأهلي بقيد 4 لاعبين أجانب في القائمة المحلية مع ضرورة الاكتفاء بمشاركة 3 فقط في المباراة الواحدة، وهو القرار الذي تعارضه القلعة الحمراء.

مجدي عبد الغني يهدد بكشف المستور في الجبلاية

وشدد عبد الغني عن أنه لا يعلم شيئاً عن البيان الذي أصدره الاتحاد بخصوص ملف اللاعب الأجنبي مشيرًا إلى أنه لا يوجد من الأساس قرار واضح من الجبلاية بخصوص ملف اللاعب الأجنبي الرابع بمسألة استبعاد لاعب من القائمة.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانًا طالب فيه الأهلي والأندية باحترام ما تم الاتفاق عليه من قبل بمشاركة 3 لاعبين من الأربعة الأجانب.

وقال البلدوزر في تصريحات لقناة الأهلي: “ما يحدث في اتحاد الكرة لا يحتمل ولكن لا أستيطع فرض أفكاري كنجم كروي سابق مع حازم إمام في اتحاد الكرة.

وأضاف: “سأعقد جلسة مع هاني أبوريدة رئيس الجبلاية فور عودته من الإجازة من أجل وضع النقاط فوق الحروف بخصوص ما يدور في اتحاد الكرة وكيف يصدر بياناً دون الرجوع لأعضاء مجلس إدارة الجبلاية”.

وأوضح عبد الغني أنه لن يحمل أحدًا مسئولية ما حدث لحين الاجتماع بأبوريدة وإذا لم يحدث جديد لتفادي مثل هذه الأخطاء سيخرج لوسائل الإعلام ويكشف كل ما يدور في الجبلاية.

وتابع: “الاجتماع الذي عقد في اتحاد الكرة بحضور رؤوساء أندية الدوري لم يشهد أي قرار حول تحديد مشاركة عدد معين من اللاعبين وليس من المنطقي التعاقد مع 4 لاعبين وإجبار الأندية على إشراك 3 فقط”.