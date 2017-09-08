الجبلاية ترد على الأهلي في بيان رسمي

أصدر مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بياناً للرد على الأندية التي اعترضت على قرار عدم قيد الأجنبي الرابع في قائمة الفريق لمباريات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وكان عدد كبير من الأندية أعترضت على هذا القرار وفي مقدمتهم النادي الأهلي، الذي أندهش من هذا القرار بعدما تعاقد مع اللاعب الجنوب إفريقي باكاما ماهلامبي، وفوجئ بحرمانه من القيد في القائمة.

وأكد اتحاد الكرة خلال بيانه ، أن جميع قراراته التي تنظم مسابقاته المحلية والضوابط التي تحكم عملية قيد اللاعبين ترتكز على مبدأين ثابتين هما مصلحة كرة القدم المصرية فنيا ومصلحة الأندية المصرية فنيا وماليا.

وأضاف، “على هذا الأساس لم يمانع الاتحاد المصري المطلب الجماعي لرؤساء أندية القسم الأول لمسابقة الدوري العام لدى اجتماعهم مع اتحاد اللعبة بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى أربعة لاعبين بدلا من ثلاثة ، وذلك حفاظا على ما تم صرفه من جانب الأندية في هذه التعاقدات ، وعلى أن تبقى شروط المسابقة بالسماح لثلاثة منهم بالاشتراك في المباراة الواحدة قائمة”.

وأوضح أن القرار الذي صدر بموافقة جميع رؤساء الأندية وفي مقدمتهم رئيسا ناديي الأهلي والزمالك ، ومن ثم جاء الخطاب المرسل من الاتحاد إلى الأندية في ختام فترة القيد تأكيدا على ما تم الاتفاق عليه مع رؤساء الأندية في هذا الشأن ، وليس اشعارا جديدا بتعديلات جديدة.

و أختتم ، ” الاتحاد المصري لكرة القدم إذ يعلن هذا التوضيح يرجو من جميع الأندية التركيز الفني في مسيرتها مع مسابقة الدوري في موسمها الجديد ، لما في ذلك من مردود إيجابي سينعكس بمشيئة الله على الكرة المصرية بارتفاع مستوى المسابقة ، وعلى المنتخب الوطني الأول وهو على أعتاب أصعب مراحل مشواره نحو تحقيق حلم الشعب المصري كله بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم ، متمنيا لجميع الأندية التوفيق والنجاح خلال الموسم الجديد” .