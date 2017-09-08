اتحاد الكرة للأهلي: لا داعي لإثارة الأزمات

علق عصام عبد الفتاح، عضو مجلس اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، على اعتراض النادي الأهلي على قرار الجبلاية بعدم قيد 4 لاعبين أجاتب في قائمة كل مباراة.

وقال عبد الفتاح، خلال تصريحات لبرنامج “كلام في الجون” ، المذاع عبر إذاعة “ميجا اف ام ” و الذي يقدمه ماركو مراد، ” إنه من الأساس كان ضد تقيد 4 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق”.

وتابع، ” تاريخ اللاعبين الأجانب وبالأخص الأفارقة في الدوري يشهد عليهم، بالكثير من الأخفاقات إلا عدد قليل جداً منهم، فلا داعلي لإثارة الأزمات نحن في بداية الموسم وكل عام وانتم بخير”.

اتحاد الكرة يقرر عدم قيد 4 لاعبين اجانب في القائمة

قرر مسئولو اتحاد الكرة، عدم قيد 4 لاعبين في قائمة الفرق، وقيد 3 فقط، الأمر الذي استاء منه مسئولو النادي الأهلي، لاسيما بعد التعاقد مع باكاما ماهلامبي، لاعب بيدفيست الجنوب إفريقي أمس الخميس.

وهاجم سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، مسئولو اتحاد الكرة، بداعي أنهم يهدرون اموال النادي، بعدما فوجئوا بهذا القرار.