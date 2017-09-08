الجارديان: حجازي خارج تشكيل بروميتش أمام برايتون

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن التشكيل المتوقع أن يبدأ به توني بوليس، المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبون الإنجليزي ، مباراة فريقه أمام برايتون، في المباراة المقرر لها غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة ، إن النجم المصري احمد حجازي، سيكون خارج تشكيل فريق وست بروميتش غداً أمام برايتون، وستكون المباراة الأولي له الذي يخرج فيها من التشكيل الأساسي منذ قدومه إلي الفريق.

سبب استبعاد حجازي من التشكيل الأساسي

وجاء سبب استبعاد حجازي من التشكيل الأساسي للفريق، بهدف إراحته بعد مشاركته مع منتخب مصر ، أمام أوغندا في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، في إطار الجولة الرابعة من تصفيات المونديال، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وانضم أحمد حجازي، نجم منتخب مصر، إلي نادي وست بروميتش ألبون، خلال الانتقالات الصيفية الجارية قادماً من الأهلي، مقابل مليون جنيه إسترليني على سبيل الإعارة مع وضع بند أحقية الشراء فيما بعد.

ونجح حجازي في الظهور بشكل جيد مع الفريق الإنجليزي، ليقدم أوراق اعتماده رسمياً ليعتمد عليه توني بوليس ، المدير الفني للفريق، في كل مباراة.