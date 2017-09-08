خطأ فادح لـ”نيبوشا” في قائمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

أخطأ الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الصربي نيبوشا عند الإعلان عن قائمة الفريق لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا على استاد السلام في الجولة الأولى من الدوري المصري.

أول سقطات “نيبوشا” مع الزمالك

وضم نيبوشا اللاعب أحمد مجدي رغم عدم وصول بطاقته الدولية وعدم قدرته على المشاركة باللقباء، لكنه كان يقصد ضم المدافع محمد مجدي والذي توجه بالفعل لمعسكر القلعة البيضاء استعدادًا للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار.

قائمة الزمالك لمباراة الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش

خط الدفاع: حازم إمام وأحمد أبو الفتوح ومحمود علاء ومحمد مجدي ومحمود حمدي الونش

خط الوسط: أحمد داوودا ومحمد أشرف روقه ومحمود دونجا وأحمد توفيق ومحمد الشامي وعبد الله جمعة وأحمد كابوريا وأحمد مدبولي

خط الهجوم: كاسونجو وخالد قمر وباسم مرسي

ويفتقد الزمالك لجهود اللاعبين معروف يوسف للإيقاف للحصول على الإنذار الثالث، ومحمد إبراهيم وأيمن حفني ومحمد رمضان وعلي جبر وأشيمبونج وصلاح عاشور للإصابة والثنائي السوري مؤيد العجان وعلاء الشبلي لتأخر وصولهما للقاهرة، وطارق حامد للإجهاد ورزاق سيسيه ويوسف أوباما وأحمد مجدي لعدم وصول البطاقة الدولية.