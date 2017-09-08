علاء عبد العال : راضٍ عن التعادل أمام بتروجيب

قال المدير الفني للنادي الداخلية، علاء عبد العال، إنه راضٍ على التعادل أمام بتروجيت في أولى مسابقة الدوري المصري 2017 -2018.

تصريحات علاء عبد العال عقب مباراة الداخلية وبتروجيت

أوضح علاء عبد العال، في تصريحات لقناة أون سبورت، أن النتيجة مرضية، مشيرا إلى أن فريقه كان أفضل في الشوط الأول، وبتروجيت كان أفضل في الشوط الثاني.

وأشار علاء عبد العال، أن هدف بتروجيت أربك لاعبي الداخلية وأعطى حافز للفريق الآخر، موضحا أن الفريق البترولي يمتلك لاعيبه خبرة، على عكس فريقه الذي يمتلك أكثر من لاعب يشارك لأول مرة في الدوري المصري.

وأضاف مدرب الداخلية، أنه نجح في تكوين الفريق بشكل جيد، مشيرا إلى أن الموسم الماضي انتهى متأخر وكان هذا سبب في عدم تكوين الفريق مبكرا.

علاء عبد العال: الداخلية قادم

وأكد علاء عبد العال، أن فريق الداخلية قادم بشكل جيد في المباريات القادمة، موضحا أنه يوجه العذر للصفقات الجديدة التي شاركت في المباراة اليوم.

وانتهت مباراة الداخلية وبتروجيت، والتي أقيمت اليوم على استاد الشرطة بالعباسية، بالتعادل بهدف لكلاً منهما، بدأ الداخلي بإحراز اول هدف عن طريق اللاعب أحمد سمير فرج من ضربة جزاء، وبعدها بثلاث دقائق استطاع بتروجيت أن يحقق هدف التعادل عن طريق اللاعب جهاد جنيدي.