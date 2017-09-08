الجبلاية تحدد مصير “كوبر” إذا تأهل للمونديال

تمسك هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري بعدم رحيل هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر حال نجاحه في التأهل بالفراعنة لكأس العالم 2018 في روسيا.

الجبلاية تتمسك بكوبر

وطمأن هاني أبوريدة الخواجة بالاستمرار في منصبه إذا تأهل للمونديال مشددًا على منحه كل الحرية لاختيار ما يراه مناسبًا للفراعنة لأنه ليس من المنطقي أن يصعد للمونديال بعد غياب ويرحل لمجرد أن طريقة اللعب لا تعجب الجماهير.

وتعهد هاني أبوريدة بالوقوف خلف كوبر للنهاية حتى يحقق حلم الملايين بالتأهل للمونديال الذي لم نصل إليه منذ عام 1990.

ووعد أبوريدة الخواجة بإغلاق ملف انتقادات أعضاء الجبلاية دون مبرر لمجرد أن طريقة الأداء لا تعجبهم.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال برصيد 9 نقاط بعد مرور 4 جولات.

ويحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط وأخيرًا الكونغو بنقطة وحيدة.

ويستقبل منتخب أوغندا نظيره الغاني يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الخامسة من تصفيات المونديال بينما تستضيف مصر منتخب الكونغو يوم 8 من الشهر ذاته.