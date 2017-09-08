تعرف على أرباح نجوم الأهلي حال الفوز بدوري أبطال إفريقيا

رصد نادي الأهلي مبلغ 15 مليون جنيه مكافأة لنجوم الفريق لتحفيزهم على الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

الأهلي يصطدم بالترجي 16 سبتمبر

ويصطدم نادي الأهلي بنظيره الترجي التونسي في يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على أن يخرج لمواجهة الإياب بتونس يوم 23 من الشهر ذاته.

وتعهد مسئولو الأهلي بصرف 500 ألف جنيه لكل لاعب بدلاً من 400 ألف جنيه، وهى القيمة التى أقرها مجلس الإدارة فى اجتماعه بشهر أبريل الماضي، وذلك لتحفيز اللاعبين للفوز بالبطولة الإفريقية.

ووعد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى اللاعبين بصرف 60 ألف جنيه لكل لاعب بدلًا من 30 حال الفوز على الترجي التونسي.

وتعد مباراة الأهلي والترجي مواجهة فنية خاصة بين حسام البدري المدير الفني للأول، وفوزي البنزرتي المدير الفني للثاني خاصة أن مدرب بطل تونس له خبرة طويلة بالبطولات الإفريقية ويتطلع لإقصاء القلعة الحمراء بفضل مجموعة اللاعبين المميزة بفريقه مثل طه الخنيسي وفخر الدين بن يوسف وأمين بن عمر وخليل شمام وغيرهم.