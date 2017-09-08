اخبار النادي الاهلى دوري أبطال إفريقيا

تعرف على أرباح نجوم الأهلي حال الفوز بدوري أبطال إفريقيا

كتب khamis
- سبتمبر 8, 2017 8:18 م
20,258
الاهلي والترجي الاهلي والترجي

رصد نادي الأهلي مبلغ 15 مليون جنيه مكافأة لنجوم الفريق لتحفيزهم على الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

الأهلي يصطدم بالترجي 16 سبتمبر

ويصطدم نادي الأهلي بنظيره الترجي التونسي في يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على أن يخرج لمواجهة الإياب بتونس يوم 23 من الشهر ذاته.

الاهلي والترجي
الاهلي والترجي

وتعهد مسئولو الأهلي بصرف 500 ألف جنيه لكل لاعب بدلاً من 400 ألف جنيه، وهى القيمة التى أقرها مجلس الإدارة فى اجتماعه بشهر أبريل الماضي، وذلك لتحفيز اللاعبين للفوز بالبطولة الإفريقية.

ووعد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى اللاعبين بصرف 60 ألف جنيه لكل لاعب بدلًا من 30 حال الفوز على الترجي التونسي.

وتعد مباراة الأهلي والترجي مواجهة فنية خاصة بين حسام البدري المدير الفني للأول، وفوزي البنزرتي المدير الفني للثاني خاصة أن مدرب بطل تونس له خبرة طويلة بالبطولات الإفريقية ويتطلع لإقصاء القلعة الحمراء بفضل مجموعة اللاعبين المميزة بفريقه مثل طه الخنيسي وفخر الدين بن يوسف وأمين بن عمر وخليل شمام وغيرهم.

 

 

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