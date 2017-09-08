أسامة نبيه : المنتخب الوطني يعاني من نقص في الهجوم

قال المدرب العام للمنتخب الوطني أسامه نبيه ، إنه لا يوجد ما يسمى بقائمة المغضوب عليهم، قائلاً “مفيش حد مش مسموح له بدخول المنتخب”.

أسامة نبيه يوضح كيفية اختيار قائمة الفراعنة

وأكد أسامه نبيه، في تصريحات إعلامية على قناة “mbc مصر”، أن مستوى اللاعبين هو الذي يحدد اختيارهم في قائمة منتخب الفراعنة، مشيرا إلى أن المنتخب يعاني من نقص عددي في عدد مراكز اللعب، بالأخص مركز الهجوم.

أسامة نبيه ينفي وجود مشكلة مع حسام غالي

ونفى المدرب العام للفراعنة، عن وجود مشكلة مع لاعب النصر السعودي حسام غالي، مثل ما تردد من أنباء أنهُ لن يأتي المنتخب بسبب مشاكل بيننا مضيقاً إلى أنهُ لم يقابلة منذ فترة بعيدة.

وأشار أسامة نبيه أن أكثر جيل حصل على بطولات هو الجيل السابق للمنتخب فقد حصد على ثلاثة بطولات أمم إفريقيا ، وهو من أقوى الأجيال التي مرت على مصر ولم ينقصهم سوى الصعود لكاس العالم.

وكان نبيه يتمنى تواجد كل عناصر الجيل السابق بالإضافة الى المميزين من الجيل الحالي في رحلة الصعود الى كاس العالم، مشيراً إلى أن عصام الحضري حالة فريدة لابد من التعلم منها حتى في حالة الاستبعاد من التشكيل.