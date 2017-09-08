اختتم فريق الزمالك ، تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، في أولى مبارياته الرسمية في الدوري المصري الممتاز، الذي من المقرر أن يبدأ اليوم.

نيبوشا يقود تدريبات الزمالك

وقاد المران المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، الصربي ” نيبوشا”، وحرص نيبوشا خلال التدريبات التركيز على أخطاء الفريق في المباريات السابقة وخاصة مباراة الفيصلي الأردني والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكلا منهما، كما ركز المدير الفني للزمالك على الضربات الثابتة والتسديدات البعيدة.

ومن ناحية أخرى خضع الثنائي طارق حامد، ومحمد رمضان، لتدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور عمر المطراوي.

كرة اليد في تدريبات الزمالك

واستعان مدرب الأحمال الجديد ماركو يوفانوفيتش، بكرة اليد، أثناء تدريبات الأحمال لزيادة تركيز اللاعبين.

ويواجه نادي الزمالك، نادي طلائع الجيش، غدا السبت 8 سبتمبر، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة الـ59، وتقام المباراة على استاد بترسبورت.

ويحرص نادي الزمالك، على مطالحة جماهيره هذا الموسم، بعد حصوله على المركز الثالث في الدوري المصري العام الماضي، وخروجه من دوري أبطال أفريقيا، وخروجه من البطولة العربية والتي أقيمت في القاهرة.