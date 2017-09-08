مدرب المنتخب: رحيل كوبر في يد اتحاد الكرة

علق المدرب العام للمنتخب المصري أسامه نبيه، على الإنتقاضات الموجهة للمدير الفني للمنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر قائلاً: “اللي بيشتغل مش زي اللي بيشوف من برة”.

أسامة نبيه: راضٍ عن أداء المنتخب

وأكد أسامة نبيه خلال تصريحات تلفيفزيونية على قناة “mbc مصر” أن جمهور المنتخب الوطني يشك في مستوى الفراعنة على الرغم من النجاحات التي يقدمها.

وأضاف نبيه أنه راضي تماماً عن أداء المنتخب حتى الآن، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر متقبل جميع الإنتقادات الموجهة لهُ.

أسامة نبيه: ليس من شأن أحد رحيل كوبر

وأشار المدرب العام للفراعنة إلى أنه ليس من شأن جمهور المنتخب الوطني قرار رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر وهذا القرار يعود إلى إدارة اتحاد الكرة وليس من يوجه اللوم والعتاب على الشاشات.

جدير بالذكر ان منتخب الفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر قد حقق فوزا هاما أمام أوغندا بهدف مقابل لا شئ، وأحرز الهدف لاعب ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، واعتلى المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب أوغندا برصيد 7 نقاط.