من لهم الحق في حضور مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أعلنت إدارة النادي الأهلي ، من لهم حق حضور المباراة القادمة للفريق الأحمر أمام طلائع الجيش، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري في نسخته الـ59.

قرار هام من إدارى الأهلي بشأن مباراة طلائع الجيش

وأوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اللواء شيرين شمس، أن الفئات المصرح لها بدخول مباراة طلائع الجيش بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم 2017 – 2018، يمكنهم دخول اللقاء ببطاقة دخول المباريات التي أصدرها نادي القلعة الحمراء في الموسم الماضي.

وأوضح شمس، في تصريحات صحفية، أن جميع الفئات التي يحق لهم دخول المباراة، ومن بينهم الصحفيين والمصورين ورجال الإعلام والتلفزيون والشركات الراعية، يستطيعون دخول لقاء طلائع الجيش بالبطاقات القديمة لحين إصدار البطاقات الخاصة بالموسم الجديد.

استعدادات الأهلي لمباراة طلائع الجيش

وعلى جانب آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض أول مباراة رسمية في الموسم الكروي الجديد، أمام طلائع الجيش، والمقرر لها أن تقام يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر، في الساعة 8.15، على استاد السلام.

ومن المقرر أن يعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة للدخول في المعسكر المغلق للفريق الأحمر، استعدادا لطلائع الجيش