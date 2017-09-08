ميدو ينتقد معلق مباراة الداخلية وبتروجيت

علق أحمد حسام “ميدو” ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، على معلق مباراة الداخلية وبتروجيت، المقامة حالياً ضمن منافسات الجولة الأولي من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ميدو ينتقد تصرفات معلق المباراة

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” ، ” أول غرائب الدوري أن المعلق بيقول أن الحكم عنده محمد ورزق بمولود جديد الأسبوع الماضي !!.. مال المشاهد بالمعلمومة دي!!”.

وانطلقت منافسات الجولة الأول من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بلقاء الداخلية وبتروجيت، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الشرطة في العباسية.

ومن المقرر أن تنطلق في السابعة والنصف المباراة الثانية من الجولة الأولي ، والتي تجمع بين المقاولون العرب و الرجاء الصاعد حديثاً إلي الدوري الممتاز، على ملعب عثمان أحمد عثمان.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري بدون هزيمة، ومن المقرر أن يبدأ مشواره في الدوري بمباراة طلائع الجيش بعد غداً الأحد، في تمام الثامنة مساءاً.