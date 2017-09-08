بالفيديو.. هدف عالمي لعماد متعب في تدريب الأهلي

سجل عماد متعب مهاجم نادي الأهلي هدفًا عالميًا في تقسيمة فريقه خلال مباراة اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد في الجولة الأولى من الدوري المصري.

هدف عماد متعب يثير الإعجاب

وراوغ عماد متعب زميله سعد سمير في تقسيمة اليوم وسدد الكرة بقوة مسجلًا هدفًا جميلًا نال إشادة جميع اللاعبين عليه.

ونشر عماد متعب فيديو الهدف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والذي جاء في تقسيمة الفريق في المران الصباحي اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لموجهة طلائع الجيش.

وعلق عماد متعب على الفيديو بعد نشره منذ قليل على تويتر: “بحاول…”.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، في تمام الثامنة والربع مساء يوم الأحد المقبل، على استاد السلام في افتتاح الدوري.

وعانى عماد متعب من كثرة الجلوس على دكة بدلاء في الموسم الكروي المنقضي مما دفعه للتفكير في الرحيل إلى وادي دجلة قبل أن يتراجع ويقرر البقاء في القلعة الحمراء على أمل منحه الفرصة أساسيًا هذا الموسم.