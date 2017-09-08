بالفيديو.. قصة أكبر فوز في تاريخ الكرة 149-0

هل يمكن أن نتخيل فوز فريق 149 – 0 في مباراة كرة قدم.. نعم حدث ذلك في لقاء بمدغشقر ليسجل أكبر فوز في التاريخ خلال لقاء شهد العديد من الأرقام القياسية في كل شيء.

المباراة ضربت كل الأرقام القياسية فهي الأكبر في تسجيل الأهداف للفائز واستقبالها للمهزوم، وأكثر مباراة تعرض فيها اللاعبون للعقوبات والحرمان وأكثر لاعب سجل أهدافًا في التاريخ وأكثر حارس استقبلها”.

مباراة في مدغشقر تشهد 149 هدفًا

القصة تعود إلى 31 أكتوبر 2002، في دوري مدغشقر بين فريقهي أي إس أديما وأس أو ليمرين، وتعرض الأخير للظلم التحكيمي قبل مباراة أديما، فقرروا إعلان العصيان وسجلوا في مرمى فريقهم 149 هدفاً!

ونجح أديما في تحقيق هذه النتيجة دون أن يلمس الكرة أو يسقط نقطة عرق واحدة، فمنافسه غضب من قرار لحكم المباراة فقرر لاعبوه تعمد التسجيل في مرماهم حتى وصلت النتيجة 149-0، فكانت الكرة تركل من السنتر إلى داخل المرمى طيلة الدقائق الـ90، لتعتمد هذه النتيجة لتصبح الأكبر في تاريخ اللعبة.

وتعرض المدرب للعقاب بعد المباراة بالحرمان 3 سنوات من الكرة، وأربع لاعبين حتى نهاية الموسم كما تعرض أعضاء الفريقين للانذار شديد اللهجة في حال تكرار الأمر لتكون المباراة الوحيدة التي عوقب فيها الجميع.

الغريب أنه بعد انتهاء المباراة سارعت الجماهير إلى شباك التذاكر يريدون استعادة ما دفعوه من نقود.