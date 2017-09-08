ظهير الأهلي يثير حيرة حسام البدري أمام الطلائع

يبحث حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي تجهيز بديل علي معلول الظهير الأيسر للفريق لمباراة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من الدوري المصري.

“بديل” علي معلول صداع في رأس حسام البدري

ويفاضل حسام البدري بين الأسماء الموجودة بالفريق لقيادة الجبهة اليسرى أمام طلائع الجيش بعد إصابة علي معلول بآلام في إصبع القدم ستحرمه من من المشاركة.

ويمتلك الأهلي 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر حاليًا وهم صبري رحيل وأيمن أشرف وحسين السيد، وإن كانت الأولوية للأول للمشاركة أمام الجيش نظرًا لحداثة عهد الثاني مع القلعة الحمراء بينما لا يقتنع البدري بالثاني.

وأدى علي معلول تدريبات تأهيلية لليوم الثاني على التوالي منذ عودته من تونس والمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكان علي معلول قد شارك مع تونس في مباراة تصفيات المونديال أمام الكونغو الديمقراطية والتي انتهت بالتعادل 2-2.

فيما يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء غد السبت؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد على ملعب السلام.