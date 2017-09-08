الأهلي يستعد للترجي بمشاهدة 15 مباراة

حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة حسام البدري، على 15 شريط فيديو لمباريات الترجي التونسي اسعدادا لمواجهتهم منتصف الشهر الجاري.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر الجاري، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وتتضمن شرائط الفيديو مباريات الترجي في الدوري التونسي و مواجهاته في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بالإضافة إلي لقطات من مبارياته في البطولة العربية التي أقيمت في مصر وفاز بلقبها الفيصلي الأردني.

الأهلي يدخل معسكر مغلق لمدة 48 ساعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخول الفريق معسكر مغلق لمدة 48 ساعة في الإسكندرية، قبل المواجهة المرتقبة امام الترجي التونسي يوم 16 من سبتمبر الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هذا القرار من الجهاز الفني للفريق، من أجل تركيز اللاعبين في المباراة ، لاسيما وأنها عنق زجاجة من أجل التاهل إلي نهائي البطولة الإفريقية والتتويج بها بعد غياب دام 4 سنوات منذ أخر مرة توج بها عام 2013.