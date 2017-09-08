ماني يخطف من محمد صلاح جائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي

توج السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أغسطس، بالدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

محمد صلاح ينافش ماني

ونافس الدولي المصري محمد صلاح والمنضم حديثا إلى نادي ليفربول قادماً من روما الإيطالي في صفقة كلفت خزينة الريدز 34 مليون جنيه إسترليني، الفائز بجائزة افضل لاعب في الشهر بالنادي الانجليزي زميله فى الفريق، لكنه استطاع خطف الجائزة من الفرعون المصري ليتوج بها رسمياً.

كان الموقع الرسمي للبريميرليج، قد أعلن فى وقت سابق عن قائمة المرشحين لجائزة الشهر والتى ضمت كل من محمد صلاح ، ساديو ماني ، روميلو لوكاكو، مختاريان، فيل جونز، ألفارو موراتا، ولوسال.

ماني هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن

يذكر أن ماني، ما زال حتى الآن هداف الدوري الإنجليزي برصيد ثلاثة أهداف مع ليفربول.

وعلى جانب آخر، يستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة الرابعة، والمقرر لها أن تقام يوم السبت 9 سبتمبر، في الساعة 1.30 على ملعب مانشستر ” إستاد الإتحاد.

ذكر أن نادي ليفربول لديه 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني حتى الأن، بعد تلاث مباريات حقق فيها فوزين، على كريستال بالاس بنتيجة بهدف نظيف، والارسنال بنتيجة 4 أهداف نظيفة، وتعادل في مباراة أمام واتفورد بثلاثة أهداف لكلا منهما.