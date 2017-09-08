كوتينيو خارج تشكيلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

قال المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، إن قرر استبعاد اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو ، من مباراة مانشستر سيتي.

مؤتمر صحفي ليورجن كلوب

وأوضح كلوب، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، أن كوتينيو يحتاج لمزيد من الوقت حتى بتعافى من الإصابة التي لحقت به في الظهر، مشيرا إلى انه كان من الممكن أن يدفع به لبعض الوقت أمام السيتي إلا أنه فضل راحته.

ونفى كلوب، ما تردد حول رفض اللاعب بالاستمرار مع الفريق بعد رفض إدارة الريدز العرض المقدم من برشلونة بضم اللاعب، موضحا أن اللاعب تقبل ذلك.

وأشار، المدير الفني للريدز، أنه علينا استغلال اللاعب كوتينيو فهو لاعب جيد،يريد استعادة لياقته مع النادي.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ويواجه نادي ليفربول غدا السبت 9 سبتمبر، في الساعة 1.30 مانشستر سيتي، على ملعب مانشستر ” إستاد الإتحاد.

يذكر أن نادي ليفربول لديه 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني حتى الأن، بعد تلاث مباريات حقق فيها فوزين، على كريستال بالاس بنتيجة بهدف نظيف، والارسنال بنتيجة 4 أهداف نظيفة، وتعادل في مباراة أمام واتفورد بثلاثة أهداف لكلا منهما.