هيكتور كوبر يفاجيء أحمد الشيخ قبل مباراة الكونغو

تمسك هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بفكرة عدم التغيير في القوام الأساسي للفراعنة خلال مباراة الكونغو المقبلة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

كوبر يرفض التغييرات في المنتخب

واقترح بعض أعضاء اتحاد الكرة تغيير جلد المنتخب بالدفع بأحمد الشيخ على اعتبار أنه دم جديد يمكن أن يضيف للفراعنة أمام الكونغو، وهو ما رفضه الخواجة لتمسكه بالهيكل الأساسي دون إدخال تعديلات جديدة نظرًا لضيق الوقت قبل مباراة الكونغو التي لا يتبقى عليها سوى شهر واحد فقط، كما أنه يرفض أي تدخل في تشكيله.

وقرر كوبر الاعتماد على الثلاثي محمد صلاح وعبد الله السعيد ورمضان صبحي خلف المهاجم الذي قد يتغير أمام الكونغو حسبما تفرزه جولات الدوري المصري من لاعبين بعد انطلاقه في ظل فشل تجربة عمرو جمال ومحمود كهربا في المباريات الأخيرة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي يوم 8 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من تصفيات المونديال.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحب المركز الثاني ثم غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيرًا الكونغو بنقطة وحيدة.

وكان كوبر قد استبعد أحمد الشيخ من قائمتي مباراتي أوغندا الأخيرتين في التصفيات رغم ضمه للمعسكر في البداية.

وخسر منتخب مصر أمام أوغندا بهدف نظيف في كمبالا ثم فاز بهدف محمد صلاح في مباراة برج العرب بالإسكندرية بالجولة الرابعة للتصفيات.