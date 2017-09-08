عصام عبد الفتاح : الفيفا لم ترسل موافقتها لتطبيق “حكم الفيديو” حتى الآن

أكد الكابتن عصام عبد الفتاح ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف على لجنة الحكام، أن اتحاد الكرة بصدد ارسال خطاب استعجال غدا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستعجاله في الرد على طلب استخدام تقنية الفيديو في مباريات مسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم التي تنطلق بدايتها اليوم.

عصام عبد الفتاح: الفيفا أبدى استعداته للمساعدة في تطبيق تقنية الفيديو

أضاف عبد الفتاح أن الطلب الجديد يأتي في إطار الحوار والمكاتبات مع الفيفا بهذا الخصوص ، حيث سبق وأن أبدى المسئولون في الفيفا استعدادهم على تقديم المساعدة في تطبيق هذه التقنية بشكل كامل في الملاعب المصرية ، على ضوء التجربة التي تم تطبيقها في الأسابيع الأخيرة من عمر مسابقة الموسم الماضي ، وهو ما حدا بلجنة الحكام بالاتحاد المصري لتقديم طلب باعتماد التجربة كنظام عمل في الموسم الجديد ، إلا أن الاتحاد الدولي لم يرسل موافقته حتى الآن .

مسابقات الدوري المصري

يذكر أنه من المقرر أن تنطلق اليوم أولى مسابقات الدوري المصري 2017 – 2018، بمواجهة الداخلية وبتروجيت والتي من المقرر أن تقام في الساعة 5 عصر اليوم ، وبعدها مباراة المقاولون العرب والرجاء والتي تقام في الساعة 7.30، على أن تستأنف غدا باقي مباريات الأسبوع يوم الأحد.