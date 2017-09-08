صالح جمعة مهدد بالغياب أمام طلائع الجيش

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه في الخامسة مساء غدٍ السبت على إستاد التتش بالجزيرة.

صالح جمعة يغيب عن التدريبات الجماعية

وغاب صالح جمعة، لاعب الفريق، عند التدريبات الجماعية، التي أقيمت صباح الجمعة على إستاد التتش بالجزيرة.

واكتفى صالح جمعة بخوض بعض التدريبات العلاجية للتعافي من الإصابة التي لحقت به أثناء معسكر المنتخب الأخير، في العضلة الضامة.

وبعد غياب صالح عن المران الجماعي حامت الشكوكن حول مشاركته في مباراة فريقه الأحد المقبل أمام طلائع الجيش، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي غدًا السبت معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غد الأحد، في افتتاحية بطولة الدوري العام.

وقرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في معسكر مغلق قبل مباراة الترجي التونسي المقرر لها 16 سبتمبر الحالي، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا، بـ48 ساعة.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي، نظيره الترجي، 16 سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.