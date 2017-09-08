الترجي يحدد موعد وصوله للقاهرة لمواجهة الأهلي بدوري الأبطال

استقر مسؤولو الترجى التونسي، على اخيار وم 14 سبتمبر الجاري، موعدًا للوصول إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة الأهلي في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الترجي

ومن جانبه كان الأهلى، قرر الدخول فى معسكر مغلق قبل موقعة الترجي التونسي بـ48 ساعة، للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل المباراة الهامة والمرتقبة، فى مشوار الأحمر ببطولة إفريقيا هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي، نظيره الترجي، 16 سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه في الخامسة مساء غدٍ السبت على إستاد التتش بالجزيرة.

ومن المنتظر عقب المران أن يعلن الكابتن حسام البدري، المدير الفني، قائمة الفريق المرشحة للدخول في المعسكر المغلق؛ استعدادًا لمواجهة الجيش يوم الأحد القادم في الجولة الأولى من بطولة الدوري العام .

وتعد مباراة الجيش إعداد جيد للأهلي قبل مواجهة الترجي يوم 16 سبتمبر الحالي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.