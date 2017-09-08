“فيفا” يقرر معاقبة لاعب توتنهام بعد إشارته الخارجة لزميله

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الجمعة أنه قرر القيام بإجراءات تأديبية ضد ديلي آلي لاعب وسط منتخب إنجلترا على خلفية إشارته الخارجة خلال لقاء سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم 2018.

ديلي آلي يصدر إشارة خارجة لزميله ف توتنهام

وفي وقت سابق قام آلي برفع إصبعه الأوسط في وجه زميله كايل ووكر أثناء المباراة التي حسمتها إنجلترا 2-1.

إشارة آلى أحدثت حالة من الجدل، حيث ظن البعض أن لاعب توتنهام أشار بذلك إلى الحكم لكنه كان يقصد زميله السابق في توتنام اللاعب ووكر.

وقبل انطلاق الموسم قرر ووكر مغادرة نادي توتنهام إلى الحالي إلى مانشستر سيتي.

وأوضح المتحدث الرسمي للفيفا، أنه تقرر القيام بإجراءات تأديبية جراء ذلك الحادث.

ولعب صاحب الـ 21 عاما 21 مباراة بقميص المنتخب الإنجليزي، آخرهمك مواجهة سلوفاكيا .

رغم تلك الواقعة لكن الجميع في إنجلترا يعول الكثير على موهبة توتنهام الشابة، بعدما اصبح اهم العناصر الأساسية في ناديه ومنتخب بلاده.