بالفيديو.. مرتضى منصور ينشر فيديو اقتحام “سليمان” لنادي الزمالك

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، نشر مقطعا عبر القناة الرسمية للنادي على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، لاقتحام أحمد سليمان نائب الرئيس السابق لمقر النادي، في ساعة متأخرة ليلة الخميس.

أحمد سليمان يقتحم نادي الزمالك

وفي وقت سابق شهد مقر نادي الزمالك بميت عقبة، أزمة بسبب إصرا سليمان، والمرشح الحالي لمقعد الرئاسة، على الدخول من أبواب النادي بالرغم من قرار منعه من جانب مرتضى منصور، رئيس الأبيض.

ورف أمن نادي الزمالك دخول سليمان، ليدخل في اشتباك معهم، قبل أن يفلت من ايديهم ويدخل لمقر القلعة البيضاء.

وقام مرتضى منصور بالتحدث لاعضاء النادي في الإذاعة الداخلية، مؤكدًا أن سليمان اقتحم النادي بالبلطجة، وتم تصوير ما حدث بالصوت والصورة، مشددًا على أنه سيتم تقديم بلاغ ضده لوزارة الداخلية.

وعلق مرتضى منصور على هذه الواقعة، مؤكدا أن رفض الاحتكاك بأحمد سليمان، والذي جاء ليفتعل معركه من أجل استعطاف الجمهور.

وأوضح منصور في تصريحاته أنه منع امن الزمالك من الاعتداء على سليمان، بعدما اقتحم النادي وتعدي علي أفراد الأمن وأصابهم بجروح، مضيفا “تم تحرير محضر ضد أحمد سليمان، وتم تصوير الاعتداءات.

ومع اقتراب الانتخابات على منصب رئيس النادي، تتزايد معدل التوتر بين الرئيس الحالي مرتضى منصور وسليمان.