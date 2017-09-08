باكاماني ماشامبي يشارك لأول مرة في مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لانطلاقة الدوري الممتاز.

الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش

وشهد المران مشاركة باكاماني ماشامبي، المنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي، في مران الفريق الصباحي، استعدادا لانطلاقة الدوري الممتاز.

وشارك الوافد الجديد ماشامبي الذي وقع الخميس عقود انضمامه للأهلي لمدة 4 سنوات،، وسط ترحيب من حسام البدري المدير الفني للفريق، وباقي اللاعبين.

وشهدت التدريبات عودة المغربي وليد أزارو بعد وصوله إلى القاهرة قادما من بلاده، بعد المشاركة مع أسود الأطلس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي اعطاء راحة لمؤمن زكريا لاعب الفريق من التدريبات التكتيكية والتقسيمة، حفاظا عليه من أي احتكاك، خاصة وأنه يعاني من كسر في إصبع القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الأحد في أول مبارياتهما بالدوري الممتاز.

وأدى التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، تدريبات علاجية منفردة، على إثر إصابة في القدم تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب بلاده في التوقف الدولي الأخير.