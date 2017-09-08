برشلونة يوافق على رحيل “توران” للدوري التركي

بات رحيل النجم التركي أردا توران، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن قلعة كامب نو قريبا، في ظل غيابه عدم تواجده بشكل أساسي مع الفريق الكتالوني خلال الفترة الأخيرة.

توران يقترب من الانتقال إلى جالطة سراي التركي

وكشفت مصادر داخل إدارة نادي برشلونة، عن موافقة إدارة البلوجرانا على رحيل أحد لاعبيه على الرغم من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإسباني والدوريات الخمسة الكبرى.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن اللاعب الدولي أراد توران ، سينقل للعب مع فريق جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة عاميين.

وخرج توران من حسابات المدرب الإسباني إرنستو فالفيردى المدير الفني الجديد للبلوجرانا، بالإضافة إلي أن النادي كان قد أصدر بيان صباح اليوم أكد فيه إصابة اللاعب وغيابه عن المباراة المقبلة.

ولم يحدد صاحب الـ 30 عاما وجهته المقبلة حتى الآن، لكنه ستكون بشكل أقرب العودة لبلاده مع نادي جالطة سراي التركي.

وأوضح الصحيفة الإسبانية أن سوق الانتقالات يغلق في تركيا مع نهاية يوم 8 سبتمبر، مما أتاح للنادي الكتالوني بيع اللاعب للنادي التركي.

وطبقا للمواعيد المسجلة في لاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فأن الميركاتو في تركيا يغلق يوم 8 سبتمبر.