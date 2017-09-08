و أكد باكاماني ماشامبي، المنضم حديثا للأهلي، قادما من بيدفيست الجنوب إفريقي، أنه يفضل أن تطلق عليه الجماهير اسم « باكا» وهو لقبه في الدوري الجنوب إفريقي، أو «باكس». خاصة ان الجماهير قد تجد صعوبة في نطق اسمه «باكاماني ملامبي »

ماشامبي يتحدث للموقع الرسمي للأهلي

وقال ماشامبي فص تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أنه كان يمتلك عدة عروض في الدوري الجنوب إفريقي أبرزها صن داونز، ولكنه فضل أن ينتقل إلى الأهلي، لقناعته بأهمية اللعب له بما سيضيفه هذا الانتقال له في مشواره مع كرة القدم.

وأضاف، أنه كان يمتلك عروضا أوروبية من أندية بنفيكا وجلاطة سراي، ولكن تعرضه للإصابة في فترة الإعداد مع بداية موسم التعاقدات أبعدته عن استكمال المفاوضات قبل أن يعود الأهلي مجددا لحسم الموقف.

وأوضح لاعب الأهلي الجديد، أنه اجتمع لوقت قليل مع حسام البدري المدير الفني للفريق، الذي أكد له أنه لاعب مهم، وإضافة للفريق وسيكون له دور في انتصارات الفريق.

وأعرب باكاماني ماشامبي عن أمننيته بأن يكون على قدر مميز من هذا التحفيز الذي منحه له المدير الفني، وكذلك زملاءه الذين قابلهم اليوم في الأهلي ورحبوا به.

وأكد أنه شعر وكأنه في بيته فور دخوله ملعب التتش، و أنه أصبح جزءا في هذا الكيان العظيم الأشهر في إفريقيا من خلال البطولات والجماهيرية الكبيرة، متمنيا أن يكون التوفيق حليفه في إحراز الكثير من البطولات مع الأهلي.