اكد باكاماني ماشامبي، مهاجم الأهلي الجديد والمنضم من صفوف بيدفيست الجنوب إفريقي، أنه سعيد جدا بالتوقيع للأهلي، مشيرا إلى أنه شعر بأنها بداية جديدة في مشواره الكروي في النادي الأكبر داخل قارة إفريقيا، متمنيا أن يقدم مشوارا جيدا مع الأهلي.

ماشامبي يكشف عن طموحه مع الأهلي

وقال ماشامبي في حوار مع الموقع الرسمي للأهلي:” طموحي بالاحتراف وبداية مشوار حقيقي مع كرة القدم قد بدأ اليوم بعد توقيعه للأهلي”.

وأضاف، أن مفاوضات الأهلي بدأت منذ فترة وعادت مؤخرا لتستكمل وتتم بنجاح، وهو ما كان يتمناه من البداية؛ لأنه كان يسعى وبقوة لخوض مشوار احترافي في ناد كبير، موجها الشكر لمسئولي الأهلي الذين أصروا وبقوة على استكمال شوط طويل من المفاوضات مع وكيله وناديه الجنوب الإفريقي.

وانتقل الوافد الجديد للقلعة الحمراء للحديث عن لاعبي الأهلي، مؤكدا أنه لايزال في مرحلة التعارف بهم وكذلك بالأجواء والفرق التي سيلعب أمامها خلال المرحلة المقبلة في الدوري المصري، ولكنه يعرف فقط محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل، مشيرا إلى أنه الأشهر في القارة.

وكشف أنه التقى عمرو جمال لاعب الأهلي المعار لبيدفيست في ثلاثة تدريبات، وجمعهما حديث قصير عن الأجواء في مصر، وليس عن الأهلي أو ارتداء الفانلة الحمراء، وأن الأخير تمنى له التوفيق في حال انضمامه للأهلي.