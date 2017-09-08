لجنة المسابقات تجهز خطة طوارئ للدوري من أجل الأهلي والمنتخب

قرر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، اللجوء لخطة الطوارئ، لتعديل بعض مواعيد مباريات الدوري أو تأجيلها بسبب ارتباطات الأهلي الأفريقية ومنتخب مصر حال تأهله لكأس العالم.

الأهلي يواجه الترجي في دوري الأبطال

وأكد حسين في تصريحات لقناة “أون سبورت”،أن لجنة المسابقات وضعت خطة طوارئ لتأجيل مباريات الأهلي حال عبوره عقبة الترجي التونسي والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال وحتى يصل إلى مونديال الأندية.

وأضاف، أن في حال وصول الأهلي لكأس العالم ستصل مؤجلاته إلى 9 مباريات، ولتفادي هذه المشكلة سيتم وضع فترات بلا مباريات بين الأسابيع لكي نقيم فيها المباريات المؤجلة.

ويواجه الأهلي الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر في تونس ثم لقاء العودة يوم 23 من الشهر نفسه في مصر.

واوضح أنه لم يغفل مواعيد مباريات الأندية الأربعة التي ستشارك في دوري الأبطال والكونفدرالية، مؤكدًا أنه سيتم تعديل كل ذلك بعد إعلان المواعيد من الاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أنه في حال تأهل مصر لكأس العالم ستكون هناك أيضاً مؤجلات بسبب ارتباطات المنتخب.

واختتم حسين تصريحاتع بالتأكيد على أن هدف اتحاد الكرة الأول هو إنهاء الموسم يوم 20 مايو مثل كل دوريات العالم لتكون هناك فترة كافية في الصيفة للاستعداد للمونديال.