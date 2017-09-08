قميص صلاح يدخل قائمة الأكثر مبيعا في بريطانيا

واصل الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، عروضه القوية مع فريقه الحالي، ليدخل ضمن قائمة اللاعبين الذين تحقق قمصانهم أعلى مبيعات في بريطانيا.

صلاح يتفوق على روني وموراتا

وجاء في المراكز الأولى كل من لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا والبلجيكيان روميلو لوكاكو وإيدين هازارد.

وكشفت مطبوعة (سبورتس دايركت) البريطانية اليوم هذه الدراسة التي حل فيها محمد صلاح بالمركز الـ23 .

واحتل صلاح المرتبة الـ 23 في قائمة الأكثر مبيعا، متفوقا على واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق وإيفرتون الحالي، واللاعبان الإسبانيان خوان ماتا والفارو موراتا والانجليزي آدم لالانا زميله في الـ(ريدز) وحارس الشياطين الحمر ديفيد دي خيا.

وشملت قائمة الأكثر مبيعا أسماء 30 لاعبا الذين تحقق قمصانهم أعلى مبيعات، وجاء من بينهم ثلاثة من خارج البريميير ليج وهو ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد) ونيمار جونيور (باريس سان جيرمان).

وسيطر لاعبو مانشستر يونايتد على القائمة حيث تواجد 9 من الشياطين الحمر وهم ماركوس راشفورد وزلاتان إبراهيموفيتش وأندر إيريرا وهنريك مخيتاريان وواين روني (الذي انتقل لإيفرتون لاحقا) وخوان ماتا وديفيد دي خيا.

وجاء ترتيب اللاعبين على النحو التالي:

1- بول بوجبا (مانشستر يونايتد).

2- روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد).

3- إيدين هازارد (تشيلسي).

4- ألكسندر لاكازيت (أرسنال).

5- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

6- هاري كين (توتنهام هوتسبر).

7- ساديو مانيه (ليفربول).

8- ليونيل ميسي (برشلونة).

9- فيليبي كوتينيو (ليفربول).

10- زلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد).

11- ديلي آلي (توتنهام).

12- روبرتو فيرمينو (ليفربول).

13- مات ريتشي (نيوكاسل).

14- أندير إيريرا (مانشستر يونايتد).

15- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

16- هنريك مخيتاريان (مانشستر يونايتد).

17- دوايت جايل (نيوكاسل).

18- نيمار (باريس سان جيرمان).

19- نجولو كانتي (تشيلسي).

20- مسعود أوزيل (أرسنال).

21- جون تيري (أستون فيلا).

22- أليكسيس سانشيز (أرسنال).

23- محمد صلاح (ليفربول).

24- واين روني (إيفرتون).

25- خوان ماتا (مانشستر يونايتد).

26- آدم لالانا (ليفربول).

27- ألبارو موراتا (تشيلسي).

28- ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد).

29- تشيك تيوتيه (نيوكاسل).

30- كريستيان إريكسن (توتنهام هوتسبر).