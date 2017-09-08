للمرة الثانية.. محمود عزت يتعرض لقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي سموحة السكندري، إصابة مدافعه محمود عزت بقطع في الرباط الصليبي.، ليتأكد بذلك غيابه مرة آخرى عن الملاعب.

إصابة محمود عزت بقطع في الرباط الصليبي

وأكد عاطف حنفي، مدير الكرة بسموحة، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي على الانترنت ، إصابة عزت بقطع فر الرباط الصليبي.

وأظهرت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالإضافة إلى قطع في الغضروف.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها عزت لهذه الإصابة، حيث سبق وأصيب بنفس الإصابة في الموسم الماضي، خلال مباراة الشرقية مع المنتخب العسكرى .

ودفعت الإصابة وقتها لغياب عزت عن الملاعب نحو ستة أشهر.

وشارك بعدها في مباريات الدوري خلال الدوري الثاني، ليختار بعدها لمسعكر الفراعنة الأخير، استعدادا لمواجهة اوغندا كبديل لعلي جبر، قبل أن يخرج اللاعب من المعسكر في القائمة النهائية للفراعنة.

وتعد هذه الإصابة المرة الثامنة على مدار أقل من عام واحد، التي يتعرض فيها أحد لاعبي سموحة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الكرة بنادي سموحة مشواره في الدوري المحلي، بمواجهة إنبي، الإثنين المقبل.