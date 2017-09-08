مالامبي يظهر في التتش غداً

ينتظم اللاعب الجنوب إفريقي باكاما ماهلامبي، المنضم حديثاً إلي صفوف النادي الأهلي، في تدريبات الفريق غداً الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي الذي خذع له في مستشفي المعلمين بالجزيرة، ومن ثم أعلن مسئولو النادي عن انضمام اللاعب رسمياً.

الأهلي يقدم اللاعب لوسائل الإعلام

قدم مسئولو النادي الأهلي اللاعب الجنوب إفريقي إلي وسائل الإعلام ، أمس الخميس، بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 مواسم مقابل مليون و 300 ألف دولار، قادماً من نادي بيدفيست .

وعلى الجانب الأخر أعلن نادي بيدفيست الجنوب إفريقي ، على حسابه الرسمي على فيس بوك، رحيل اللاعب إلي الأهلي رسمياً، وتمني له التوفيق.

وكان الأهلي قد قيد فاكماني ماهلامبي في قائمة الفريق للموسم الجديد اليوم ليصبح الأحمر به 4 أجانب هم فاكماني وجونيور أجايي وعلي معلول ووليد أزارو.

ويستعد الأهلي لمواجه طلائع الجش يوم العاشر من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأولي من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن النادي الأهلي قد توج بالثنائية بطولة الدوري الممتاز، وبطولة كأس مصر على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.