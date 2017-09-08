الأهلي: نطالب بالرقابة على حكام مباراتي الترجي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، أن مسئولو النادي سيطالبون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ، بتعيين مراقبين على حكام مباراتي الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عبد الحفيظ يصف المباراتي بالنهائي المبكر

عبد الحفيظ وصف المباراتي بنهائي مبكر ، ولذلك يجب أن تخرج المباراة بشكل جيد، لاسيما وأن العالم العربي كله ينتظر هذه المواجهة.

وقال مدير الكرة بالأهلي خلال تصريحات تلفزيونية، ” من وجهة نظري من يفوز بلقاء الترجي والأهلي سيتوج بدوري أبطال إفريقيا، بالفعل هي مباراة في غاية الأهمية وتستحق الأهتمام بها لتخرج على مستوي الحدث”.

وتابع، ” رأينا مباراة السنغال و جنوب إفريقيا تم إعادتها، من وجهة نظري خطوة جيدة من مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

الأهلي سيواجه نظيره الترجي التونسي يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري ، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل الاهلي لتخطى عقبة الترجي والتأهل للمباراة النهائية والتتويج بالبطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ مايقرب من 4 سنوات.