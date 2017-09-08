الاتحاد المصري يؤكد عدم مشاركة أكثر من ثلاث لاعبين أجانب في المباراة

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم على عدم مشاركة ثلاث لاعبين في المباراة الواحدة.

وتم التأكد عبر إرسال خطاباً رسمياً لأندية الدوري الممتاز من الإتحاد المصري ويشارك ثلاث لاعبين أجانب في المباراة الواحده بالرغم من قيد أربع أجانب.

وأرسل الإتحاد المصري خطاباً رسمياً ينص الآتي : “يسعدنا أن نخبر سيادتكم أنه رغم قيد 4 لاعبين أجانب فأننا نؤكد على عدم مشاركة أكثر من 3 لاعبين في المباراة الواحدة في تقرير المباراة.”

وكان الإتحاد المصري سمح في الموسم الحالي للأندية بقيد 3 لاعبين أجانب بالغضافه إلى لاعب رابع على أن يكون تحت سن 20 عاماً ، بداية من مواليد 1997.

ويوجد في الزمالك أربع أجانب وهم معروف يوسف، وبنيامين اشيامبونج ،وكابونجو كاسونجو ، وتحت سن الـ18رزاق سيسيه .

وفي النادي الأهلي جونيور اجايي، وعلي معلول، ووليد أزارو، فاكامبي ماشامبي لاعب منتخب جنوب أفريقيا.