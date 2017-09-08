أحمد سليمان يتحدى مرتضي ويتجول داخل نادي الزمالك(صورة)

نجح أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل، في دخول مقر القلعة البيضاء بعد مشادات خفيفة مع أمن النادي، بسبب زوجته.

كان امن النادي قد منع زوجة سليمان من الدخول إلي النادي، بسبب عدم حوزتها لكارنية العضوية، وعلى الفور تدخل أحمد سليمان في الأمر ولكن الأمن رفض دخوله هو الاخر، الأمر الذي أستاء منه سليمان حتى نجح في الدخول بالقوة.

مرتضي منصور يتحدث في الإذاعة الداخلية عن اقتحام سليمان للنادي

في الوقت الذي دخل فيه أحمد سليمان وزوجته النادي، كان متواجداً مرتضي منصور، رئيس النادي، ولكن لم يشتبك معه، وقرر الحديث في الإذاعة الداخلية للنادي، قائلًا: ” أحمد سليمان بيبلطج وأقتحم النادي”.

وعلى الجانب الأخر حرص بعض الأعضاء على التقاط الصور التذكارية مع أحمد سليمان، داخل القلعة البيضاء، الأمر الذي استاء منه مرتضي منصور ليقرر الدخول معه في مشادة كلامية.

يذكر أن احمد سليمان قد أعن في وقت سابق عن ترشحه لانتخابات نادي الزمالك، وتقبل مرتضي الأمر بسخريا في إشارة منه أن أعضاء النادي يكرهون أحمد سليمان.