ميدو: أسوأ قرار اتخذته في حياتي عودتي للزمالك

كشف أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن أسوأ القرارات التي أتخذها خلال مسيرته الاحترافية.

وقال ميدو خلال استضافته ببرنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “سي بي سي” وتقدمه الإعلامية مني الشذلي، ” إن قرار رحيله عن نادي أياكس امستردام الهولندي و عودته إلي نادي الزمالك كان أسوأ قرار خلال مسيرته الكروية”.

وتابع، ” معظم قراراتي اتخذها بسرعة ثم أعود لأندم عليها، ولذلك الآن أدرس كل خطوة قبل فعلها”.

وأردف، ” منذ الصغر وأنا لا أحب أن أقول لأحد يا”كابتن” ، أشعر بأنها تضع عائق بيني وبينه، ولذلك في وادي دجلة لا يوجد لاعب يناديني بالكابتن”.

ميدو يتغني بجيل حازم إمام

وعن أفضل جيل بالنسبة له قال: ” جيل العظماء الذي كان يضم حازم إمام و احمد الكأس و إسماعيل يوسف، كنت أجلس فوق ساعة الاستاد من أجل أن أشاهدهم”.

ويستعد أحمد حسام لقيادة وادي دجلة امام المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي من مسابقة الدوري المصري الممتاز.