ملخص لمسات حسام غالي مع النصر أمام القادسية

فاز فريق النصر السعودي المحترف ضمن صفوفه حسام غالي بهدفين مقابل هدف، على نظيره القادسية في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

حسام غالي يشارك مع النصر أمام القادسية

سجل أهداف النصر كل من حسن الراهب في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول,وفهد الجميعة في الدقيقة 28 وأحرز للقادسية مازن أبو شرارة.

وشارك حسام غالي مع النصر بعد انتقاله إليه على سبيل الإعارة من الأهلى، حيث لعب طوال الشوط الأول، قبل أن يخرج بديلاً مع بداية الشوط الثاني.

ويستعد حسام غالي مع النصر لمباراة القمة أمام الأهلي السعودي المحترف ضمن صفوفه محمد عبد الشافي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي.

وظهر المحترف الليبري ويليام جيبور، بعد اختفائه الفترة الماضية، لحضور جنازة والدته، مع وجود شائعات عن هروب اللاعب من جديد.

وكان حسام غالى، قائد النادي الأهلى السابق قد انتقل لصفوف النصر السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.