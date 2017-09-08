حازم إمام : “استمتعت بالعمل مع الزمالك وميدو أكثر من صديق لي”

تحدث حازم إمام نجم الزمالك السابق ،وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصري حالياً عن استمتاعه بالعمل داخل نادي الزمالك رغم أنه لم يستمر مع النادي إلا 38 يوماً فقط ،وأن ميدو ليس زميله فقط في المسيره الكرويه بل أكثر من صديق له.

وأكد حازم إمام خلال تصريحات في برنامج “معكم” المذاع على قناة “CBC” أنه كان مستمتع جداً مع ” أحمد حسام ميدو ” في الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأشار الثعلب الصغير حازم إمام إلى أنه لم يكن بينه وبين أحمد حسام ميدو أي حساسيه أو غيرة في العمل داخل القلعه البيضاء، بل كان ميدو يستشيره في بعض الأعمال وهو كذالك ،وأنهم لايفرق معهم المناصب والمسميات، وكانت العلاقه بينهم ممتعه خلال العمل بالجهاز الفني للزمالك.

جدير بالذكر ان حازم إمام نشأ من عائلة كروية عريقة وناجحة للغاية، فهو ابن الكابتن حماده إمام وحفيد الحارس يحيي إمام لاعبوا الزمالك المعروفين،وبدأ الإمبراطور مسيرتة الاحترافية بنادي الصيد في القاهرة قبل أنتقالة إلى نادي الزمالك حيث حقق سنوات طيبة قبل أنتقالة إلى أوروبا، والتحق حازم إمام بنادي أودينيزي الإيطالي في صيف 1996بعد أن تم اختيارة كأفضل صانع ألعاب في أفريقيا عام 1996.