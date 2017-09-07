الجبلاية: حرمان الأهلي والزمالك من اللعب في يوم واحد وهذه طريقة تحديد بطل الدوري

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن لائحة العقوبات في الموسم الجديد التي ستطبق دون تعديل أو تغيير عن المواسم الماضية.

عامر حسين: لائحة عقوبات الجبلاية الأقوى في العالم

وأكد عامر حسين أن لائحة العقوبات في الدوري المصري هي الأقوى في العالم رغم الاتهامات التي تواجهها بالضعف مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيلها بحذافيرها على كل الأندية.

وقال في تصريحات لقناة “أون سبورت” مع الإعلامي مدحت شلبي إن توقيع العقوبات يتم بناء على تقرير الحكم أولاً ثم تقرير مراقب المباراة ثم يتم تغليظها وفقًا لقرارات مجلس الجبلاية.

وشدد عامر عن عقوبة سب الحكم بالإيقاف 8 مباريات، وفي حالة التعدي سيكون الإيقاف من 8 شهور إلى عامين.

وأضاف عامر على أنه راعى في جدول الدوري المصري هذا الموسم ارتباطات الأندية بدوري أبطال إفريقيا ومنتخب مصر بتصفيات كأس العالم.

وأشار إلى أن الأهلي والزمالك لا يمكن أن يلعبان في يوم واحد بناءً على طلب الجهات الأمنية لأن مبارياتهما تحت لترتيبات معينة.

وكشف عامر حسين عن موقف الفرق المقرر هبوطها في الموسم الجديد 2017-2018، المقرر أن ينطلق غدًا الجمعة موضحًا أنه في حالة تساوي النقاط بين الأندية سواء المتصدرة أو أندية مؤخرة الجدول، ستلجأ اللجنة للمواجهات المباشرة بين الفريقين.