فخ جديد لرمضان صبحي مع ستوك سيتي

ينتظر رمضان صبحي لاعب فريق ستوك سيتي مواجهة صعبة عندما تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران السبت المقبل بالجولة الرابعة للبريميير ليج.

رمضان صبحي يصطدم بمانشستر يونايتد

ويصطدم فريق رمضان صبحي بمانشستر يونايتد ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي، والذي يتصدر الترتيب هذا الموسم وفاز في أول 3 مباريات.

ورغم أن رمضان صبحي صنع هدف تعادل ستوك أمام وست بروميتش في الجولة الماضية فإنه يواجه شبح الجلوس على دكة البدلاء مجددًا لأن مارك هيوز مدرب ستوك يميل إلى الاعتماد على أصحاب الخبرة في مثل هذه المباريات مثل شاكيري ومواتينج وبيتر كراوتش.

ويأمل رمضان صبحي أن يتخلى مارك هيوز عن فلسفته من أجل نيل فرصة المشاركة أمام مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو.

أما ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح فسيصطدم بمانشستر سيتي بقيادة جوارديولا في الواحدة والنصف ظهر السبت المقبل.

ويخوض أرسنال الذي يضم ضمن صفوفه محمد النني، فى مواجهة سهلة أمام بورنموث، يوم السبت، في محاولة لاستعادة توازنه بعد الخسارة المذلة أمام ليفربول برباعية في الجولة الثالثة.

بينما يلعب وست بروميتش، الذى يضم في صفوفه أحمد حجازي، أمام برايتون الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، يوم الأحد المقبل.