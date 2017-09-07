الأهلي يكشف سقطات الجبلاية على الهواء

أحرج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة في أزمة قيد 4 أجانب بقائمة كل فريق هذا الموسم.

الأهلي يهاجم قرارات الجبلاية في قيد الأجانب

وأكد عبد الحفيظ أن الأهلي لم يطلب قيد 4 أجانب في قائمة كل فريق كما تردد في جنبات الجبلاية بل إنه استفاد من القرارات مثل كل الأندية.

وأضاف سيد عبدالحفيظ عبر مكالمة هاتفية لبرنامج “ملك وكتابة” علي فضائية الأهلي قيام الجبلاية قيد 4 أجانب في كل فريق ثم يأتي قبل غلق القيد بـ4 ساعات فقط ويسمح بإشراك 3 فقط في كل مباراة.

وقال عبد الحفيظ: “قرار الجبلاية أزمة كبيرة لأن الجهاز الفني سيضطر لإخراج أحد الأجانب في كل مباراة مما يأتي عليه بالخسارة ويضع الجبلاية في أزمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا”.

وتابع عبد الحفيظ: “الأهلي ظل سنوات طويلة معتمدًا على 3 أجانب فقط، ولم يطلب أبدًا أن يتم قيد 4 أجانب، ولكن بعدما قرار الجبلاية الأخير بزيادة القيد، رأي أن يستفيد منه كباقي الأندية”.