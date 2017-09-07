بيدفيست يعلن انتقال ماهلامبي للأهلي ويتمني له التوفيق

أعلن منذ قليل، نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، انتقال جناحه باكاماني ماهلامبي، إلي صفوف النادي الأهلي رسمياً.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الجنوب إفريقي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، صورة للاعب بقميس النادي الأهلي وعلقت عليها ” نادي بيدفيس يؤكد انتقال ماهلامبي إلي نادي القرن الإفريقي .. نتمني لك التوفيق وفخورين بك”.

الأهلي يقدم ماهلامبي لوسائل الإعلام

وكان النادي الأهلي قد قدم اللاعب إلي وسائل الإعلام منذ قليل، مرتدياً قميص النادي الأهلي، بعدما خضع للكشف الطبي في مستشفي المعلمين بجوار النادي بالجزيرة.

وتعاقد مسئولو الأهلي مع فاكاماني ماهلامبي لاعب بيدفيست الجنوب إفريقي لمدة 4 مواسم.

الأهلي يقيد ماهلامبي في قائمة الفريق

وكان الأهلي قد قيد فاكماني ماهلامبي في قائمة الفريق للموسم الجديد اليوم ليصبح الأحمر به 4 أجانب هم فاكماني وجونيور أجايي وعلي معلول ووليد أزارو.

ويستعد الأهلي لمواجه طلائع الجش يوم العاشر من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأولي من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن النادي الأهلي قد توج بالثنائية بطولة الدوري الممتاز، وبطولة كأس مصر على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.