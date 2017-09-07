بعثة منتخب أوغندا تتعرض لحادث سير

تعرضت بعثة منتخب أوغندا لحادث سير، قبل مغادرتها مطار القاهرة الدولي، أثناء عودتها من الإسكندرية، بعد مواجهة منتخب مصر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، ولقيت هزيمتها بهدف نظيف.

ووصلت بعثة منتخب أوغندا، مطار القاهرة متأخرة لبضع دقائق قبل أن تصل إلى المطار للحاق بالطائرة المتجهة إلى كامبالا.

كان منتخب أوغندا قد خسر أمام مصر بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحب المركز الثاني بـ7 نقاط بينما غانا في المركز الخامس بـ5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويستضيف منتخب أوغندا نظيره الغاني يوم 7 أكتوبر المقبل بينما يلعب منتخب مصر مع الكونغو يوم 8 أكتوبر ببرج العرب ضمن الجولة الخامسة – قبل الأخيرة – من تصفيات المونديال.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الكونغو على أن تتعثر أوغندا أمام غانا ليتأهل الفراعنة إلى المونديال.