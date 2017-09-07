“هدف” الأهلي.. إصابة مدافع سموحة بالرباط الصليبي للمرة الثانية

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود عزت مدافع نادي سموحة إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية قبل انطلاق الدوري المصري في الموسم الجديد.

محمود عزت صداع في رأس سموحة

وكان محمود عزت قد تعرض للإصابة خلال خلال تدريبات الفريق منذ أيام قبل أن تؤكد الأشعة النهائية إصابته للمرة الثانية في فترة وجيزة بعدما كان قد أجرى الجراحة قبل بداية الموسم الماضي وشارك مع سموحة في المباريات وضمه هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لمعسكر الفراعنة الأخير لمباراة أوغندا كما كان أحد الأهداف الحيوية لنادي الأهلي للتعاقد معه.

يذكر أن فرانز شتراكا المدير الفني لسموحة كان قد ضم محمود عزت لقائمة الموسم الجديد والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان، محمد أبو جبل، أحمد يحيى، مسعد عوض.

خط الدفاع: سيد فريد، محمود عزت، رجب بكار، باتريك مالو، ياسر إبراهيم، محمود معاذ،عبد الله بكري، طارق طه، عمر سعد.

خط الوسط: عمرو المنوفي، أحمد حمص، أحمد نبيل مانجا، محمود عبد العزيز، ناجد ينوف، محمود السيد، أحمد عبد العزيز لالا، عبد العزيز إمام، وليد حسن.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي، أوميد أوكري، أحمد تمساح، إسلام سري، حسام حسن، بانو دياورا، أحمد حسن مكي، عمر فاروق.

بالإضافة إلى قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم: عمر حبشي، ناصر ماهر، محمود سامي، على أبو العلا، نصر رمضان، والذى أعير إلى نادي الرجاء المصرى.